Более 440 чатов в Telegram анонимно продавали наркотики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о мерах по противодействию распространения наркотиков через интернет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С развитием интернет-технологий способы и методы преступного мира также меняются. Зачастую наркодельцы для достижения своих целей, дабы привлечь в незаконный оборот наркотиков большее количество людей путем использования интернет-ресурсов создают объявления о вакансиях и предложениях работы», - сообщил начальник управления lепартамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов во время онлайн-брифинга.

Так, по его словам, на одном из крупных сервисов удалено более 50 объявлений, через которые под видом предложений курьерской работы нанимали «закладчиков» наркотиков. По итогам работы с казахстанским администратором сервера «Telegram» выявлено 440 чатов, занимающихся анонимной продажей наркотиков. С начала года через информационную систему «Кибернадзор» выявлено и направлено для блокирования в Министерство информации и общественного развития РК адреса 440 интернет-ресурсов.

«Министерство внутренних дел предупреждает и призывает граждан быть бдительными. Не принимать предложения о работе администратором сайта, курьера без проверки характера работы. Однако такие «наниматели» сразу говорят, что работа не законна, и привлекают будущих работников высоким заработком и возможностью в любой момент выйти из выгодного бизнеса. Зачастую именно «закладчики» и наркокурьеры задерживаются полицией и приговариваются судом к длительным годам лишения свободы», - сказал Бахытжан Амирханов.