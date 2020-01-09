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Более 44 тысяч казахстанцев воспользовались налоговой амнистией

9 Января 2020 17:05
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Более 44 тысяч казахстанцев воспользовались налоговой амнистией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов рассказал о промежуточных итогах налоговой амнистии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По итогам налоговой амнистии, недоимку на сумму 8,3 млрд тенге по республике погасили 41183 налогоплательщика, имевших недоимку на 1 октября 2018 года. При этом, сумма списанных пеней и штрафов составила 2,9 млрд тенге», - сказал Берик Шолпанкулов на пресс-конференции в СЦК.

При этом, он напомнил, что под налоговую амнистию подпадают налогоплательщики, у которых имелась недоимка по состоянию на 1 октября 2018 года, при погашении которой налогоплательщикам списываются начисленные пени и штрафы. И амнистией смогли воспользоваться налогоплательщики, у которых по состоянию на 1 октября 2018 года недоимка отсутствовала в связи с обжалованием уведомления о результатах налоговой проверки.

«Кроме того, с августа текущего года амнистия также распространяется на налогоплательщиков, которые самостоятельно устранили нарушения налогового законодательства и предоставили дополнительную налоговую отчетность за прошлые налоговые периоды со сроком уплаты до 1 октября 2018 года», - отметил вице-министр.

В итоге амнистией воспользовались 3214 налогоплательщиков, которые уплатили недоимку на сумму на сумму 10,1 млрд тенге. Им списаны пени и штрафы на сумму 3,6 млрд тенге.

«Таким образом, общее количество налогоплательщиков, в отношении которых была применена налоговая амнистия, составило 44397 человек, сумма уплаченной недоимки составляет 18,4 млрд тенге, а списанных пеней и штрафов – 6,5 млрд тенге», - заключил Б. Шолпанкулов.


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Ключевые слова: Правительство РК, Экономика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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