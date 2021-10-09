Более 44 трлн тенге инвестиций ожидается от ряда проектов – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о проектах по привлечению инвестиций в основной капитал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения оперативного мониторинга и координации работы с инвесторами запущена деятельность Совета по вопросам привлечения инвесторов (Инвестиционный штаб). В рамках работы Инвестиционного штаба сформирован пул проектов на 2021-2025 годы, состоящий из порядка 3 тыс. проектов, которые обеспечат 44,7 трлн тенге инвестиций в основной капитал», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, реализация указанных проектов закреплена в меморандумах по привлечению инвестиций в основной капитал, заключенных с первыми руководителями отраслевых центральных и местных исполнительных органов.

«В целях стимулирования конкуренции за инвестиции на региональном уровне применяется рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, который позволяет комплексно оценивать эффективность принимаемых мер, а также выявлять лучший опыт в работе с инвесторами», - отметил Премьер.

В частности, особое внимание уделяется проектам в приоритетных отраслях, реализуемых с участием иностранных инвесторов. Стратегией определены две группы отраслей для проактивного привлечения инвестиций. Первая группа – отрасли с действующим потенциалом, которые являются источниками конкурентных преимуществ РК в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В рамках данной группы определены такие отрасли, как пищевая промышленность, металлургия, химия, нефтехимия и машиностроение. Вторая группа – отрасли, в которых инвесторы могут быть заинтересованы в долгосрочной перспективе. В данном направлении Стратегией определены такие отрасли, как информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), туризм и финансы.