РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:45, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 44 трлн тенге инвестиций ожидается от ряда проектов – Аскар Мамин

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о проектах по привлечению инвестиций в основной капитал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях обеспечения оперативного мониторинга и координации работы с инвесторами запущена деятельность Совета по вопросам привлечения инвесторов (Инвестиционный штаб). В рамках работы Инвестиционного штаба сформирован пул проектов на 2021-2025 годы, состоящий из порядка 3 тыс. проектов, которые обеспечат 44,7 трлн тенге инвестиций в основной капитал», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, реализация указанных проектов закреплена в меморандумах по привлечению инвестиций в основной капитал, заключенных с первыми руководителями отраслевых центральных и местных исполнительных органов.

    «В целях стимулирования конкуренции за инвестиции на региональном уровне применяется рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, который позволяет комплексно оценивать эффективность принимаемых мер, а также выявлять лучший опыт в работе с инвесторами», - отметил Премьер.

    В частности, особое внимание уделяется проектам в приоритетных отраслях, реализуемых с участием иностранных инвесторов. Стратегией определены две группы отраслей для проактивного привлечения инвестиций. Первая группа – отрасли с действующим потенциалом, которые являются источниками конкурентных преимуществ РК в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В рамках данной группы определены такие отрасли, как пищевая промышленность, металлургия, химия, нефтехимия и машиностроение. Вторая группа – отрасли, в которых инвесторы могут быть заинтересованы в долгосрочной перспективе. В данном направлении Стратегией определены такие отрасли, как информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), туризм и финансы.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Аскар Мамин Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!