29 Мая 2022 08:55

Более 44 % бюджета Костанайской области направлено на социальную сферу

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Бюджетная политика Костанайской области направлена на обеспечение благополучия граждан области. По итогам прошлого года более 44 % бюджета региона направлено на социальную сферу. Об этом заявил заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам 2021 года поступления в областной бюджет составили 375,5 млрд тенге.

«Бюджетная политика области направлена в первую очередь на обеспечение благополучия граждан области, а именно их социальную поддержку, здоровье и образование, в связи с чем, областной бюджет является социально-ориентированным бюджетом. В структуре расходов за 2021 год доля расходов на социальную сферу составляет 44,8 %, - сообщил Е. Спанов. – В прошлом году на реализацию социальных программ было направлено 168,4 млрд тенге, с ростом по сравнению с 2020 годом на 42,5 млрд тенге».

На социальную защиту из областного бюджета выделено 12,1 млрд тенге, в том числе это и государственная адресная социальная помощь малообеспеченным гражданам на сумму 1,9 млрд тенге.

Свыше 707 млн тенге направлено на поддержку инвалидов. На эти средства были приобретены сурдотехнические средства, кресла-коляски, тифлотехнические средства, протезно-ортопедические изделия. Также в эту сумму входят средства, направленные на услуги по оказанию санаторно-курортного лечения инвалидам и участникам ВОВ.

«В целях обеспечения качества услуг здравоохранения из общей суммы расходов, которая составила 15,6 млрд тенге, порядка 6 млрд тенге было направлено на укрепление материально-технической базы и ремонт организаций здравоохранения области. На капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы объектов образования в 2021 году было выделено 5,8 млрд тенге», - добавил замакима области.

Помимо социальной сферы, 144,5 млрд тенге или 38,5 % бюджета было направлено на улучшение условий жизни населения. Это строительство жилья, подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры, а также развитие системы водоснабжения в городских и сельских населенных пунктах и развитие газотранспортной и теплоэнергетической системы.