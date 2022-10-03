АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 432 кг наркотиков изъяли из незаконного оборота на территории стран ОДКБ за четыре дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

В период с 26 по 30 сентября во исполнении плана по реализации Антинаркотической стратегии государств – членов ОДКБ на 2021-2025 годы и решений Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков организации, в интересах обеспечения коллективной и национальной безопасности, повышения уровня взаимодействия между компетентными органами, снижения рисков, связанных с оборотом наркотиков в рамках Региональной антинаркотической операции постоянного действия ОДКБ «Канал» проведена субрегиональная антинаркотическая операция «Канал ‒ Неман».

Оперативное управления Международного координационного штаба (МКШ) по проведению операции дислоцировалось в городе Гродно (Республика Беларусь).

В масштабных мероприятиях приняли участие правоохранительные структуры, пограничные и таможенные органы, службы государственной безопасности, подразделения финансовых разведок государств – членов ОДКБ.

Участники операции получили возможность укрепить прямые контакты между органами правопорядка и специальными службами государств – членов ОДКБ, наладить сотрудничество с коллегами из профильных международных организаций.

В качестве наблюдателей в операции приняли участие представители Интерпола, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Комитета глав правоохранительных подразделений таможенных служб СНГ, Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В операции «Канал–Неман» было задействовано свыше 9,5 тыс. сотрудников компетентных органов.

По предварительным данным, в результате скоординированных действий на территории стран ОДКБ изъято из незаконного оборота более 432 кг наркотиков, из них около 341 кг марихуаны, более 810 кустов наркотикосодержащих растений, свыше 33 кг гашиша, более 7,8 кг мефедрона и почти 9 кг метамфетамина, 2,8 кг героина, 26 кг прекурсоров.

Выявлено 361 наркопреступление. Разоблачена 41 наркогруппировка. За незаконные операции с наркотиками к административной ответственности привлечено 298 человек. Выявлено 59 интернет-сайтов, посредством которых осуществлялось распространение запрещенной информации о наркотиках. Изъято 43 единицы огнестрельного оружия и около 2500 боеприпасов.

В ходе операции подразделениями финансовых разведок стран-членов ЕАГ выявлены 1300 подозрительных финансовых операций 29 граждан на общую сумму 100 млн рублей.

Кроме того, компетентными органами государств – членов ОДКБ проведен ряд международных контролируемых поставок. Перекрыт ряд каналов контрабанды подконтрольных соединений.

Участники МКШ посетили пограничную заставу им. В.Усова, автомобильный пункт пропуска «Привалка», расположенные на белорусско-польской и белорусско-литовской границах, где ознакомились с работой таможенных и пограничных служб и была продемонстрирована работа досмотровой техники и служебно-розыскных собак. При выезде на ОАО «Гродно-Азот» изучены положительные практики организации хранения прекурсоров.

В рамках работы штаба состоялся круглый стол по проблемам противодействия распространения синтетических наркотиков и их прекурсоров, борьбе с культивированием каннабиса в Центрально-Азиатском регионе и задействованию формирований сил специального назначения КСОР ОДКБ в специальных антинаркотических операциях.

Бойцы отряда милиции особого назначения УВД Гродненского облисполкома продемонстрировали практические действия по задержанию вооруженных наркоторговцев.

Совместная работа по укреплению и расширению сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков продолжается.