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Более 43 тысяч обращений с начала года поступило в партию «Nur Otan»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Апреля 2021, 16:27
Более 43 тысяч обращений с начала года поступило в партию «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В партии «Nur Otan» рассказали, как помогают казахстанцам в решении проблемных вопросов. С начала года в общественные приемные по всей стране поступило более 43 тысяч обращений, передает МИА «Казинформ».

Среди обращений создание доступной среды для граждан с особыми потребностями, социальная помощь многодетным и малообеспеченным семьям, нарушения трудовых прав и многое другое.

По информации пресс-службы, партия «Nur Otan» не отказывает даже в самых маленьких просьбах и помогает в решении порой абсолютно необычных обращений.

Жительница села из Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области обратилась в «Nur Otan» с просьбой спасти семью от развода. В общественной приемной партии ей предоставили бесплатные услуги юристов и медиатора. В итоге семейная пара помирилась.

В Атырауской области нуротановцы помогли мужчине найти работу. Потеряв супругу, он остался один с двумя детьми, а из-за пандемии лишился работы. За помощью он обратился в Жылыойский районный филиал «Nur Otan» с просьбой оказать содействие в поиске вакансий. В результате партийцы помогли ему устроиться водителем автобуса.

В Алматинской области пенсионер Марал Омишева из села Айтей Карасайского района целых 5 лет не могла добиться от местных властей, чтобы электрическую колонку высокого напряжения возле ее дома вынесли за пределы участка. За помощью женщина обратилась в «Nur Otan» и только после вмешательства партии вопрос был решен.

В Таразе представители партии помогли получить 3-х месячную задолженность по социальному пособию инвалиду I группы Рауану Рауылбекову. И это несмотря на то, что он вовремя сдавал необходимые документы.

«До того, как прийти в партию, я неоднократно обращался к представителям 5 учреждений различного уровня, но это не дало никакого результата. А потом, чисто случайно, я увидел в социальных сетях объявление, что в «Nur Otan» есть общественная приемная, где граждан принимают разные начальники. Мою проблему, которая длилась более 3 месяцев, решили за 3 дня», - сказал Рауан Рауылбеков.

Как отметили в партии, активисты «Nur Otan» также всю зиму помогали пенсионерам, ветеранам и людям с особыми потребностями в уборке дворов от снега, а с начала весны и в отводе талых вод от домов.

За последний год в общественные приемные «Nur Otan» поступило более 393 тысяч обращений. При этом за 5 лет в партию обратилось 1,2 млн человек, в том числе более 423 тысяч – в онлайн-формате. Из них 92% решены положительно, оказана бесплатная консультативная, правовая и иная помощь.

В рамках проекта «Халыққа көмек» также организованы бесплатные консультативные онлайн-встречи с юристами, адвокатами, медиаторами и нотариусами, запущен специальный контакт-центр «Экстренная служба 111» по вопросам семьи, женщин и прав детей, а также противодействия семейно-бытовому насилию.


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