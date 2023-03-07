Более 43 тысяч многодетных матерей Казахстана – жительницы Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Более 43 тысяч многодетных семей проживает в миллионной по населению Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента статистики по Жамбылской области, регион входит в пятерку самых крупных по численности населения областей Казахстана.

По естественному приросту населения Жамбылская область занимает одно из первых место в республике, а по количеству родившихся детей (26 684) по итогам 2022 года находится на шестом месте после Туркестанской, Алматинской областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Рост численности населения области обеспечивается увеличением естественного прироста за счет рождаемости. Высокий уровень рождаемости - признак того, что социальная защита государством материнства и детства, уверенность в будущем способствуют решению семей иметь больше детей.







В 2019 году в Жамбылской области было 36 629 многодетных матерей, многие отмечены наградами Республики Казахстан для многодетных матерей. При этом число таких семей имеет тенденцию к росту.

В 2022 году в регионе уже насчитывалось более 40 тысяч многодетных матерей. В числе многодетных матерей Жамбылской области известны такие женщины, как Гулшан Балкибаева, Оксана Бешлиева, Фарида Даутова, Диляра Жетписбаева, Камшат Жумабекова, Айжан Куанышбекова, Макпал Абдрахманова, Света Абубакирова, Гульнара Булкадзе, Анастасия Гамидова, Айнура Мамашарипова, Лаура Мусаева, Камшат Оспанкулова, Гулжан Раймова, Гулфаруза Телжанова, Гузаль Тулегенова, Гульжан Шалданбаева, Молдир Ынтыкбаева и другие.







Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в преддверии Международного женского дня глава региона Нуржан Нуржигитов встретился с многодетными матерями, предпринимательницами, общественницами, представительницами различных сфер, вносящими значительный вклад в развитие региона.

На встрече в центре «Анаға тағзым» глава региона поздравил женщин с праздником, подчеркнув особую роль женщины в обществе.







«Каждый год Международный женский день дает нам возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества. В такой светлый праздник хочется отдать дань уважения вашему неустанному труду в работе и семье. Сегодня наши милые дамы трудятся во всех сферах жизни и добиваются больших успехов. На ваших хрупких плечах держится семейный уют. С любви и заботы матери, ее слов и наставлений начинается личность. В нашей области более 43 тысяч многодетных матерей, из них около 5 тысяч обладательницы подвески «Алтын алқа», около 12 тысяч награждены подвесками «Күміс алқа», - сказал Нуржан Нуржигитов.







В свою очередь, женщины поблагодарили руководство области за внимание к насущным проблемам, за помощь, которую местные исполнительные власти оказывает многодетным семьям, и поделились своими историями успеха. Участницы встречи говорили о роли национальных традиций в воспитании подрастающего поколения, развитии образования и здравоохранения, неразрывной связи поколений, защите и укреплении института брака и семьи.

















