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    17:12, 02 Май 2024 | GMT +6

    Более 43 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома после паводков

    Паводки в Костанайской области
    Фото: Управление общественного развития акимата Костанайской области

    Представитель МЧС Аскар Шарип доложил о паводковой ситуации в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    шарип
    Фото: СЦК

    — В Атырауской области противопаводковые работы проводятся в усиленном режиме. Завершается строительство защитной дамбы общей протяженностью 143 километра в Исатайском и Махамбетском районах. В городе Атырау, в Индерском и Курмангазинском районах ремонтируются дамбы. Вдоль реки Жайык проведена аэрофотосъемка, отслеживается паводковая ситуация. В городе Кульсары продолжаются работы по отводу и откачке воды из зон затопления. Часть сил и техники МЧС, ранее прибывшая в Западно-Казахстанскую область из города Алматы, Жетысу и Алматинской областей, возвращается на свои рабочие места, — сказал Аскар Шарип на брифинге в СЦК. 

    По его словам, в эвакуационных центрах по-прежнему укрываются 6032 человека

    — Силами Минобороны, подразделений радиационной, химической и биологической защиты МЧС проводится дезинфекция затопленных территорий общей площадью 36,2 га в Кобдинском районе Актюбинской области. По всей республике в свои дома вернулись 43 658 человек. В эвакуационных центрах находятся 6032 человека, — добавил спикер.

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Жилье Эвакуация Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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