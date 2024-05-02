Более 43 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома после паводков
Представитель МЧС Аскар Шарип доложил о паводковой ситуации в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В Атырауской области противопаводковые работы проводятся в усиленном режиме. Завершается строительство защитной дамбы общей протяженностью 143 километра в Исатайском и Махамбетском районах. В городе Атырау, в Индерском и Курмангазинском районах ремонтируются дамбы. Вдоль реки Жайык проведена аэрофотосъемка, отслеживается паводковая ситуация. В городе Кульсары продолжаются работы по отводу и откачке воды из зон затопления. Часть сил и техники МЧС, ранее прибывшая в Западно-Казахстанскую область из города Алматы, Жетысу и Алматинской областей, возвращается на свои рабочие места, — сказал Аскар Шарип на брифинге в СЦК.
По его словам, в эвакуационных центрах по-прежнему укрываются 6032 человека
— Силами Минобороны, подразделений радиационной, химической и биологической защиты МЧС проводится дезинфекция затопленных территорий общей площадью 36,2 га в Кобдинском районе Актюбинской области. По всей республике в свои дома вернулись 43 658 человек. В эвакуационных центрах находятся 6032 человека, — добавил спикер.