Более 43 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома после паводков

— В Атырауской области противопаводковые работы проводятся в усиленном режиме. Завершается строительство защитной дамбы общей протяженностью 143 километра в Исатайском и Махамбетском районах. В городе Атырау, в Индерском и Курмангазинском районах ремонтируются дамбы. Вдоль реки Жайык проведена аэрофотосъемка, отслеживается паводковая ситуация. В городе Кульсары продолжаются работы по отводу и откачке воды из зон затопления. Часть сил и техники МЧС, ранее прибывшая в Западно-Казахстанскую область из города Алматы, Жетысу и Алматинской областей, возвращается на свои рабочие места, — сказал Аскар Шарип на брифинге в СЦК.