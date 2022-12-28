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Более 43% опрошенных аргентинцев готовы проголосовать за Месси на президентских выборах

28 Декабря 2022, 14:38
Более 43% опрошенных аргентинцев готовы проголосовать за Месси на президентских выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почти половина участников опроса в Аргентине готова проголосовать за футболиста национальной сборной и «ПСЖ» Лионеля Месси в случае его участия в президентских выборах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на matchtv.ru.

Как сообщает MSN, по данным социологического опроса Giacobbe & Asociados, за 35‑летнего футболиста, который вместе с национальной командой стал победителем чемпионата мира‑2022 в Катаре, проголосовали 43,7% респондентов. Против его кандидатуры выступили 37,8%. Еще 17,5% выбрали вариант «возможно», а затруднились ответить всего 1% опрошенных. Всего в опросе приняли участие 2500 человек.

В финале ЧМ‑2022 аргентинцы победили сборную Франции. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В дополнительные 30 минут сборные забили по мячу, а в серии пенальти аргентинские футболисты оказались точнее — 4:2. По итогам турнира Месси был признан самым ценным игроком.


Фото: Getty Images
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