Более 43% населения Костанайской области охвачены вакцинацией
В ходе заседания штаба Архимед Мухамбетов заслушал акимов Денисовского, Джангельдинского, Узункольского районов. Также рассмотрена работа мониторинговых групп.
«Так, мониторинговыми группами с 1 июня по 16 июля 2021 года проведено 3 666 рейдовых мероприятий, выявлено 178 нарушений карантинных мер. Всего по состоянию на 16 июля провакцинировано 221 046 человек первым компонентом, охват населения области вакцинацией составляет 43,8%. Что касается второго компонента, то его получили 113 359 человек или 22,4% населения, подлежащих вакцинации. На сегодняшний день в область доставлено 259 500 доз первого компонента и 183 250 доз второго компонента вакцины», - сообщил в Instagram аким области.
В настоящее время загруженность инфекционных коек, по информации А. Мухамбетова, составляет 37,8%, на лечении находятся 586 человек.
«Уважаемые жители области, прошу каждого проявить ответственность за своё здоровье и здоровье своих близких, и пройти своевременную вакцинацию против COVID-19», - подытожил А. Мухамбетов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что эпидситуация в Костанайской области остаётся напряжённой.