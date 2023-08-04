Более 43 млрд тенге заработали казахстанские гостиницы за первые три месяца 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эта сумма в 1,6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в первом квартале 2022 года места размещения Казахстана оказали услуги на 26,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу. Минкультуры и спорта.



По данным ведомства, с января по март текущего года в местах размещения остановились 228 тысяч иностранных гостей. Отмечается, что в начале года количество гостиниц в Казахстане составило 4 тысячи, а их общая вместимость составляет более 203 тысяч мест.

«В связи с увеличением количества внутренних и иностранных туристов увеличился и объем гостиничных услуг. Например, с начала лета этого года количество иностранцев, прибывающих в нашу страну, увеличилось в 3 раза. Из Китая – в 8,5 раз, из Индии – в 4,7 раза, из Южной Кореи – в 3,8 раза, из Ирана – в 3,8 раза, из Германии – в 3 раза, из США – в 2,2 раза», – сообщила пресс-секретарь Минкультуры и спорта Молдир Абдуалиева.