Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Более 43,2 млрд кубометров газа поставили в Китай по газопроводу из Центральной Азии в 2022 году

8 Января 2023, 04:09
Более 43,2 млрд кубометров газа поставили в Китай по газопроводу из Центральной Азии в 2022 году

УРУМЧИ. СИНЬХУА -КАЗИНФОРМ - В 2022 году по газопроводу Китай-Центральная Азия в Китай было поставлено 43,2 млрд куб. м газа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

По информации PipeChina West Pipeline Company, по газопроводу поставляется около 100 млн куб. м голубого топлива ежедневно. По состоянию на конец 2022 года, с момента открытия газопровода в 2009 года в Китай было поставлено 423,2 млрд куб. м природного газа.

Как отметила компания, максимальная суточная пропускная способность газопровода превышает 163 млн куб. м.

Этот первый в Китае транснациональный газопровод берет свое начало на границе Туркменистана и Узбекистана, проходит через Узбекистан и Казахстан и соединяется с китайским газопроводом «Запад-Восток» в Хоргосе (Синьцзян-Уйгурский АР) на северо-западе Китая.

Благодаря этому газопроводу газом обеспечены более 500 млн потребителей, проживающих в 27 административных единицах провинциального уровня Китая и в Специальном административном районе Сянган.

Новости по теме
Крупнейший наземный пограничный переход между Казахстаном и Китаем возобновил работу
ДТП на востоке Китая унесло жизни 17 человек
Землетрясение зафиксировали в 385 км от Алматы
Теги:
Читайте также
Китай запустил в космос три новых спутника
Узбекистан импортировал из Казахстана 2,5 млн тонн пшеницы - обзор зарубежной казахоязычной прессы
Землетрясение зафиксировали в 385 км от Алматы
ДТП на востоке Китая унесло жизни 17 человек
Китай отменил обязательный карантин для приезжающих в страну
Китайская компания будет добывать нефть в Афганистане
Ключевые направления внешней политики США в Центральной Азии
Более 2 млрд поездок совершат жители КНР по случаю китайского Нового года
Новости партнеров
Популярное
1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы

Лента новостей