Более 423 млн тенге выделили на детские спортсекции в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области выделят более 423 млн тенге на занятия детей в спортивных секциях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления физической культуры и спорта Сергея Мелехова, на коллегии обсуждали итоги работы отрасли за прошлый год и планы на нынешний. Речь шла, в частности, о деятельности спортивных секций.

«Более 3 тысяч детей перевели с занятий в платных секциях на бесплатную основу. На эти цели из областного бюджета выделили 415,1 млн тенге. В этом году сумму увеличили до 423,4 млн тенге. Сейчас бесплатными спортивными занятиями охвачено более 46 тысяч детей в возрасте от 5 до 17 лет, что составляет 46% от всех детей области. Во всех детско-юношеских спортивных школах занятия проводятся на бесплатной основе», - проинформировал Сергей Мелехов.

Он добавил, что до 2025-го года стоит задача – достичь 50% охвата населения области занятиями физической культурой и спортом. Акимам районов и профильному управлению необходимо активизировать работу по увеличению числа занимающихся и привлечению детей и подростков к занятиям спортом.

По информации Сергея Мелехова, в регионе строятся четыре физкультурно-оздоровительных комплекса в Айыртауском, Жамбылском, Есильском и районе им. Г. Мусрепова.