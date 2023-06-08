Более 420 пострадавших от укуса клещей зарегистрировано в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Первые случаи заболевания Конго-Крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ) зафиксированы на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Неили Муликовой, с начала года в регионе зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая ККГЛ.

«Два случая произошли в Шуском районе, один случай - в Байзакском, - пояснила спикер. - На сегодняшний день все больные получили полный курс лечения, согласно протоколу, и выписаны с выздоровлением. Проводится ежедневный мониторинг за лицами, обратившимися в медицинские организации по фактам укусов клещами».

На 7 июня по Жамбылской области зарегистрирован 421 пострадавший от укуса клеща, за аналогичный период прошлого 2023 года - 426.

«Все укушенные лица находятся под медицинским наблюдением в течение 14 дней. На данный момент у них клинических признаков нет, жалоб нет. Снято с медицинского наблюдения – 298 лиц», - пояснила Неили Муликова.

«Чаще всего человек заражается Конго-крымской геморрагической лихорадкой при укусе инфицированным клещом, когда вирус проникает в тело через кожные покровы. Можно заразиться и контактным путем при раздавливании клещей, и тогда вирус проникает в организм через микропорезы и раны на коже. Возможно заражение и от больного ККГЛ человека. Это заболевание имеет весенне-летнюю сезонность, проявляется интенсивным кровотечением, отличается высокой летальностью. Необходимо знать меры профилактики, соблюдать правила защиты от клещей и обращаться за медицинской помощью при первых признаках укуса. Это сохранит вам жизнь», - рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Неили Муликова.

В 2022 году по Жамбылской области зарегистрировано 26 случаев подозрения на ККГЛ, из них два случая подтверждены лабораторно, заболевшие выявлены в городе Таразе и в Байзакском районе. Случай в Байзакском районе летальный.

По информации пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области, в 2022 году на территории природного очага распространения Конго-Крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) были расположены 36 населенных пунктов. Это 13 населенных пунктов Мойынкумского района, 10 населенных пунктов Сарысуского, 7 – Таласского, 5 - Жамбылского и один населенный пункт Шуского района. В 2023 году количество населенных пунктов на территории природного очага распространения ККГЛ уменьшилось 33-х.

В Жамбылской области на 2023 год выработан комплексный план мероприятий по защите населения от Конго-Крымской геморрагической лихорадки. Имеется график и план проведения противоклещевых мероприятий весной и осенью. На эти цели выделяются финансовые средства.

Жамбылская область относится к числу территорий Казахстана с широким распространением этого опасного заболевания. Ежегодно с наступлением тепла в регионе регистрируются случаи заболевания людей Конго-Крымской геморрагической лихорадкой, имеются случаи с летальным исходом. Ранее на территории Жамбылской области природные очаги ККГЛ распространялись только на Мойынкумский, Сарысуский и Таласский районы. С 2015 года смертельно опасный вирус обнаружен также в Жамбылском, Байзакском районах и городе Таразе.