Более 42 тысяч тонн мусора утилизировали в столице

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане борьба со стихийными свалками приносит плоды. Количество несанкционированных свалок уменьшилось на треть. Об этом сообщается на официальном сайте акимата города, передает МИА «Казинформ».

По данным столичного управления охраны окружающей среды и природопользования, накануне в районе Объездной трассы в Акмолинской области, а также в Байконурском районе инспекторами ведомства проведены рейдовые мероприятия по стихийным свалкам. В ходе рейдов свалки были ликвидированы.

Сообщается, что по сравнению с прошлым годом количество несанкционированных свалок снизилось на треть с 533 до 385 в результате усиленного контроля со стороны акимата.

Напомним, несанкционированные свалки ежегодно обнаруживаются и ликвидируются посредством космического мониторинга через Геопортал АО «Қазақстан Ғарыш Сапары».

В текущем году утилизировано более 42 тысяч тонн мусора и ликвидировано свыше 100 несанкционированных свалок.