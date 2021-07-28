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Более 42 тысяч тонн мусора утилизировали в столице

28 Июля 2021 14:18
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Более 42 тысяч тонн мусора утилизировали в столице

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане борьба со стихийными свалками приносит плоды. Количество несанкционированных свалок уменьшилось на треть. Об этом сообщается на официальном сайте акимата города, передает МИА «Казинформ».

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По данным столичного управления охраны окружающей среды и природопользования, накануне в районе Объездной трассы в Акмолинской области, а также в Байконурском районе инспекторами ведомства проведены рейдовые мероприятия по стихийным свалкам. В ходе рейдов свалки были ликвидированы.

Сообщается, что по сравнению с прошлым годом количество несанкционированных свалок снизилось на треть с 533 до 385 в результате усиленного контроля со стороны акимата.

Напомним, несанкционированные свалки ежегодно обнаруживаются и ликвидируются посредством космического мониторинга через Геопортал АО «Қазақстан Ғарыш Сапары».

В текущем году утилизировано более 42 тысяч тонн мусора и ликвидировано свыше 100 несанкционированных свалок.


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#Нур-Султан   #Экология  
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