Более 42 тысяч иностранных граждан временно зарегистрировались в Астане

10 Января 2023, 12:21

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Высокая динамика временно зарегистрированных иностранных граждан наблюдалась в 2022 году в Астане. Об этом сообщила заместитель начальника управления миграционной службы департамента полиции города Астаны Анар Жомартова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Миграционная ситуация в столице стабильная и находится под контролем. По итогам 2022 года отмечена высокая динамика временно зарегистрированных иностранных граждан в количестве 42 762 человек, что на 30 % больше 2021 года», - сообщила Анар Жомартова на брифинге департамента.

По ее словам, в связи с усиливающимся потоком иностранных граждан в город, столичной полицией на постоянной основе принимаются всесторонние меры по поддержанию должного миграционного режима, контроля за соблюдением иностранными гражданами порядка регистрации и пребывания в РК. Помимо повседневной работы по выявлению иностранцев-парвонарушителей, в прошлом году систематически проводились масштабные оперативно-профилактические мероприятия «Мигрант», «Участок» по противодействию незаконной миграции.

«Принятыми мерами выявлено около 6 тысяч иностранцев-правонарушителей в сфере миграционного законодательства. Решениями судов выдворено из страны 1 143 нарушителей, где в порядке гражданского судопроизводства выдворено пять иностранцев. Количество привлеченных к административной ответственности лиц, пригласивших иностранцев и не обеспечивших соблюдение ими установленных правил пребывания составило 1 278 граждан», - сказала заместитель начальника.

По информации спикера, за нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы были привлечены к ответственности 113 работодателей.