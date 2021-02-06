Более 42 тысяч детей родились за прошлый год в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Свыше 42 тысяч малышей родились в Алматы за прошедший год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы за 2020 год, по информации правления общественного здоровья, родились 42 019 малышей.

К примеру, только в городском родильном доме №2 в Алматы за прошлый год появилось около 5,5 тысяч детей - 2937 мальчиков и 2750 девочек.

Почти 900 малышей появились путем хирургического вмешательства — кесарева сечения. Как отмечает главный врач родильного дома Гульнара Нурланова, основными показаниями к оперативному родоразрешению остаются рубец на матке, тазовое предлежание плода, угрожаемое состояние плода, клинически узкий таз.

«За прошлый год приняты роды у 10 женщин с преэклампсией тяжелой степени. По статистике данная патология является одной из главных причин материнской смертности. Все 10 женщин были успешно родоразрешены», - отметила она.

Напомним, Городской роддом является старейшим родовспомогательным учреждением в городе с коечной мощностью 132 койки. Оснащенность роддома составляет практически 100%.

Только за прошлый год было приобретено 265 единиц современного медицинского оборудования, из них 204 за счет местного бюджета, остальные за счет роддома.

Медицинскую помощь оказывают высококвалифицированные медработники. В целом укомплектованность роддома составляет 96%.

Ранее сообщалось, что с начала года в Алматы родились свыше 500 детей и названы самые необычные имена новорожденных.