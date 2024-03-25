Более 42 млрд тенге выдали бизнесменам Костаная

Более 42 млрд тенге кредитных денег получили костанайцы для реализации бизнес-идей. Выплаты для предпринимателей Костаная осуществлялись в рамках государственной поддержки, передает корреспондент агентства Kazinform.

За 2023 год, в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства, предпринимателям удалось взять удешевленные кредиты за счет субсидирования процентной ставки, а также получать гарантию государства перед банками и государственные гранты для реализации новых бизнес-идей. Сумма указанных проектов составила 42,7 млрд тенге (в совокупности — 447 кредитов).

В рамках проекта «Субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня» Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы одобрено 229 проектов субъектов предпринимательства на общую сумму кредитов 32,3 млрд тенге. Частичное гарантирование одобрили 148 заявкам с общей суммой 10,4 млрд тенге.

Что касается направлений, то кредиты в основном идут на расширение деятельности по грузовым перевозкам, торговли, производства из мяса, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного хранения, цеха по переработке мяса и рыбы, приобретение спецтехники, расширение деятельности транспортно-экспедиционных услуг и другие.