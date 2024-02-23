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    14:57, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Более 413 млн тенге похитил главный бухгалтер школы-гимназии в Актобе

    суд
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Судом №2 города Актобе оглашен приговор в отношении главного бухгалтера школы-гимназии №55 города Актобе. об эитом передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикор. 

    В рамках превентивных мер судебный процесс проведен в открытом режиме.

    К процессу в режиме онлайн были подключены сотрудники управления, отделов образования, в том числе директоры, бухгалтеры, педагогический состав из 403 городских и районных школ Актюбинской области.

    Главный бухгалтер городской школы Актобе осужден за хищение в особо крупном размере. На протяжении 8 лет незаконно перечислял их в качестве заработной платы на свой банковский счет, в результате государству причинен ущерб на сумму 413,8 млн тенге.

    Только за один год он перечислил себе более 200 млн тенге, что составляло 30% годового фонда оплаты труда всей школы.

    Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, а также лишен права занимать материально-ответственные должности сроком на 10 лет.

    Приговор в законную силу не вступил.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Суды Видео Актобе Антикор Актюбинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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