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Более 41 млрд тенге достигли поступления за ОСМС в мае в столице

12 Июня 2020 11:05
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Более 41 млрд тенге достигли поступления за ОСМС в мае в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 29 мая 2020 года, составила более 41 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по городу Нур-султану НАО «Фонд социального медицинского страхования».

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«В столице за обязательное медицинское страхование в мае 2020 года перечислено более 2 млрд тенге. Из них около 1,3 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, а более 6,9 млн тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей», - сообщил директор филиала по г. Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айдар Ситказинов.

А также по состоянию 29 мая 2020 года около 114 444 человек оплатили взносы за ОСМС по единым совокупным платежам (ЕСП). Платить ЕСП даже во время ЧП необходимо – это дает право для участия в системах социального и медицинского страхования.

Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем заявлении от 31 марта 2020 года продлил льготный период по ОСМС в Казахстане до 1 июля текущего года. До этого времени условно застрахованными считаются все, и все жители города смогут пользоваться преимуществами и возможностями системы.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Общество  
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