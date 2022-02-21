Более 4000 казахстанцев лечатся от коронавируса в стационарах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 21 февраля лечение от КВИ продолжают получать 32 627 человек (31 499 КВИ+ и 1 128 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

В стационарах находится 4 423 пациента, на амбулаторном уровне – 28 204 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 251 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 100 пациентов, на аппарате ИВЛ – 78 пациентов.