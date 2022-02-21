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Более 4000 казахстанцев лечатся от коронавируса в стационарах
21 Февраля 2022 08:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 21 февраля лечение от КВИ продолжают получать 32 627 человек (31 499 КВИ+ и 1 128 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.
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В стационарах находится 4 423 пациента, на амбулаторном уровне – 28 204 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 251 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 100 пациентов, на аппарате ИВЛ – 78 пациентов.
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