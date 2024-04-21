Более 400 заявок поступило на конкурс Центра господдержки кино в Казахстане

Государственный центр поддержки национального кино объявил о завершении приема сценариев и сценарных планов первого этапа конкурсного отбора кинопроектов, претендующих на государственную поддержку. Общее количество сценариев и сценарных планов, зарегистрированных в электронном виде — 465, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ГЦПНК.

В 2024 году на конкурс ГЦПНК подали значительное количество заявок в категориях анимационных, документальных и игровых фильмов.

— В области анимации подали 44 заявки, из которых 37 были переданы на рассмотрение экспертного совета. В категории документальных фильмов подали 70 заявок, из которых 57 заявок переданы на рассмотрение экспертного совета, — сообщили в пресс-службе ГЦПНК.

На конкурс игровых фильмов подали 351 заявку, из них 277 переданы на рассмотрение.

В ГЦПНК отметили, что основаниями для отклонения заявок является: повторная подача заявки от одной и той же компании по одному и тому же проекту, отсутствует сценарий или сценарный план. Все остальные заявки переданы на рассмотрение экспертного совета.

Прием документов для участия в конкурсе проводился с 12 по 18 апреля текущего года. В Алматы 10 апреля прошла открытая встреча с представителями киноиндустрии. Кроме того, в период с 8 по 18 апреля была организована консультационная поддержка по трем направлениям: личные консультации в офисах ГЦПНК в Алматы и Астане, ответы на телефонные и онлайн-обращения социальных сетях, где дополнительно разъяснили новые правила отбора кинопроектов.