Более 400 заболевших КВИ в сутки фиксируют в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции озвучили в Костанайском областном информационном штабе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«21 января 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 434 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,99 %. 397 обследованы по самообращению, 27 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 10 с профилактической целью. Из числа инфицированных лиц 401 с симптомами заболевания, 33 бессимптомных»,- сообщили в облштабе.

В областном центре самое большое количество заразившихся – за сутки зафиксировано 206 случаев.

«Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 21 января 2022 год зарегистрировано 43 924 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных – 41 564 человека. С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 350 995 человек, вторым компонентом – 332 874», - подытожили в штабе.