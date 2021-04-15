Более 400 видеокамер установят на платных участках дорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о положительных изменениях в качестве построенных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере развития дорожной инфраструктуры страны при координации Министерства индустрии и инфраструктурного развития реализуется комплекс мероприятий, включающих перевод автодорог в I техническую категорию с обустройством ограждений, препятствующих выезду транспортных средств на встречную полосу движения и выходу пешеходов на проезжую часть (протяженность I технической категории составляет 3 тыс. км, а к 2025 году составит порядка 5 тыс. км из 24,4 тыс. км дорог республиканского значения)», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, комплекс мер включает:

- расширение сети автоматизированных систем контроля за дорожным движением (на дорогах страны функционирует 13 258 камер автоматической фиксации нарушений ПДД, с помощью которых в 2020 году выявлено более 3,6 млн нарушений ПДД);

- установку камер на платных участках дорог, фиксирующих нарушения ПДД (планируется установить 400 камер на 11 тыс. км);

- строительство обходов городов и населенных пунктов в рамках реконструкции автодорог (построено 49 обходов (г.Актобе, г.Тараз, г.Шымкент, г.Кызылорда, г.Караганда и др.) и до 2025 года планируется строительство 78 обходов);

- установку табло отсчета обратного времени на светофорных объектах (обустроено 5 959 таких светофорных объектов);

- строительство разноуровневых пешеходных переходов на наиболее интенсивных участках автодорог (функционирует 252 таких перехода);

- установку искусственных дорожных неровностей для принудительного ограничения скорости движения транспортных средств и ограждений для безопасности пешеходов вблизи учреждений образования (в 2020 году установлен 721 погонный метр искусственных неровностей и 6 766 – ограждений);

- установку на аварийно-опасных участках дорог шумовых полос, светодиодных дорожных знаков, светодиодных катафотов и дорожных буферов (5 300 кв.м шумовых полос, 450 светодиодных дорожных знаков, 14 500 светодиодных катафотов и 500 дорожных буферов);

- строительство скотопрогонов и сетчатых ограждений для предотвращения выхода животных на проезжую часть.