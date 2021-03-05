Более 400 тысяч тонн нефтегазохимической продукции планируют произвести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ведется работа по переориентации нефтегазового сектора от сырьевой направленности к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с вводом новых предприятий и наращиванием объемов выпуска продукции действующими заводами по производству ароматических углеводородов, масел и полипропилена, с каждым годом отмечается рост производства нефтегазохимической продукции. Таким образом, объем произведенной продукции в 2020 году составил 360 тысяч тонн, что в 4 раза больше по сравнению с 2016 годом. Доля экспортированной продукции составила 80%», - сказал Нурлан Ногаев на коллегии ведомства.

Он также напомнил, что на сегодня в стране действуют 5 заводов по производству смазочных материалов, полипропилена, метилл-трет-бутилового эфира, бензола и параксилола общей мощностью 870 тысяч тонн.

«При этом действующая их мощность составляет всего 41% или 360 тысяч тонн. План производства нефтегазохимической продукции на 2021 год составляет 400 тысяч тонн», - заключил Н. Ногаев.