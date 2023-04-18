Более $400 тысяч пытался вывезти казахстанец из страны

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Гражданин Казахстана пытался вывезти из страны крупную сумму денег - более 400 тысяч долларов США. Через границу мужчину не пустили, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент пограничной службы КНБ РК по Костанайской области.

«17 апреля в Костанайской области на автомобильном пункте пропуска «Кайрак» в ходе досмотровых мероприятий автомашины Toyota Land Cruiser 200 под управлением гражданина республики Казахстан обнаружены денежные средства в размере 33 000 000 рублей, что в долларовом эквиваленте 404 858 долларов США», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что согласно Указа Президента РК от 14 марта 2022 года «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» введен запрет на вывоз из Республики Казахстан иностранный валюты, золотых слитков и монет.

«Гражданину Республики Казахстан не разрешен выезд за границу. По данному факту были уведомлены компетентные органы», - добавили в департаменте пограничной службы.

Ранее сообщалось, что с начала года Погранслужбой КНБ РК предотвращено незаконное перемещение валюты, золота и других товаров на сумму около 1,9 млрд тенге.