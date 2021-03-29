Более 400 тысяч налогоплательщиков воспользовались приложением e-Salyq Azamat

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Срок уплаты налога на транспортные средства за 2020 год истекает первого апреля 2021 года. Оплатить сумму можно в мобильном приложении e-Salyq Azamat. Об этом рассказал директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специального налогового режима Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Азамат Садыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитетом государственных доходов в рамках проекта «Реформирование налогового администрирования» разработана подсистема местные налоги «Информационная система интегрирования базы данных». С помощью информационной системы интегрирования базы данных уже второй год производится расчет налога на транспортные средства. В этом году Комитет госдоходов впервые направляет предстоящие платежи до срока уплаты налога на транспорт в мобильном приложении e-Salyq Azamat. То есть, все цифровизовано», - отметил Азамат Садыков.

Спикер напомнил, что срок уплаты налога на транспортные средства за 2020 год истекает первого апреля 2021 года. При расчете предстоящих платежей, по его словам, были использованы сведения Комитета административной полиции МВД РК.

«Между Комитетом государственных доходов и Комитетом административной полиции действует интеграция ведомственных информационных систем по получению сведений по транспортным средствам, то есть, онлайн интеграция. Налог на транспорт исчисляется за фактический период владения. При этом в случае передачи права собственности на транспортные средства продажи налог за фактический период владения должен быть внесен в бюджет до снятия срока учета транспортного средства», - пояснил он.

Азамат Садыков также призвал граждан пользоваться мобильным приложением e-Salyq Azamat.

«Для входа в приложение в целях безопасности ваших данных необходимо, чтобы ваш номер мобильного телефона был зарегистрирован на ваш ИИН. Гражданам посредством мобильного приложения предоставлена возможность узнать предстоящую сумму налога до наступления ее срока уплаты с одновременной возможностью проведения оплаты по готовым рекзизитам», - добавил спикер.

Вместе с тем, он пояснил, что сумма предстоящих платежей по налогу на транспортные средства не является налоговой задолженностью.

«Она будет являться налоговой задолженностью после срока уплаты. В связи с чем, данная сумма не отображается в сервисе до 1 апреля 2021 года. В целом всего с начала года услугами мобильного приложения воспользовались более 400 тысяч налогоплательщиков», - проинформировал Азамат Садыков.