Более 400 тысяч карагандинских семей зарегистрированы в Цифровой карте семьи

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Данные 432 556 семей Карагандинской области занесены в Цифровую карту семьи. Все они имеют возможность оформить девять видов пособий и социальных выплат в проактивном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Какие меры господдержки входят в Цифровую карту семьи и о нововведениях этого года, на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций проинформировал руководитель департамента Комитета труда и соцзащиты Министерства труда и социальной защиты населения РК по Карагандинской области Нуркен Блялов.

Цифровая карта семьи была запущена в рабочем режиме Минтруда 1 сентября 2022 года. Она определяет благосостояние семьи и положенные меры господдержки.

«Карта – это ежедневный электронный уведомитель граждан о их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки в зависимости от их социального статуса. Государство через информационную систему само предлагает гражданину получить тот или иной вид господдержки, без необходимости обращения в соответствующие органы. Данные карты обновляются по мере изменения статуса семьи», – сказал Нуркен Блялов.

Цифровая карта семьи направляет СМС потенциальному получателю социального пособия. В случае положительного ответа ему назначается соответствующая выплата. Денежные средства начисляются на банковский счет.

На сегодняшний день есть возможность без каких-либо обращений оформить девять видов госуслуг:

- соцвыплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;

- соцвыплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком;

- соцвыплату на случай потери работы;

- соцвыплату по потере кормильца;

- пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;

- пособие по инвалидности;

- пособие многодетным семьям;

- пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа»;

- адресную социальную помощь.

Проект реализуется поэтапно. С 1 января 2024 года в него будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования, а с 2025 года охватят все виды госгарантий.

Что касается нововведений. Срок выплаты пособия по уходу за ребенком увеличился с одного года до полутора лет. В эту категорию вошли родители детей, рождённых с 1 января 2022 года.

«Услуга по продлению пособия по уходу за ребёнком была оказана в автоматизированном режиме, гражданам не пришлось сдавать документы. Ранее в случае возобновления родителем трудовой деятельности выплата пособия по уходу за ребенком из фонда ГФСС прекращалась. Сегодня для поддержания этой категории семей выплаты не прекращаются. Они производятся в размере пособия, выплачиваемого из республиканского бюджета», – отметил спикер.

Фото: РСК Каргандинской области





В поддержку материнства и детства было введено новое понятие – «Награжденные матери». Это пожизненный статус, который присваивается награжденным подвесками «Күміс алқа», «Алтын алқа» или ранее получившим звание «Мать-героиня», а также награжденным орденами «Материнская слава» I и II степеней.

Дифференцирован и размер пособия. Так, для матерей, награжденных подвеской «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степеней, имеющих звание «Мать-героиня», то есть родивших и воспитавших семь и более детей, он будет повышен до 7,4 МРП.

В этом году произошли изменения и в области пенсионного обеспечения. На 5 лет приостановлено повышение пенсионного возраста женщин на уровне 61 года. Пенсионные выплаты по возрасту повышены на 10,5 % от получаемого размера. Кроме того, повысилась величина максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий, – с 46 до 55 месячных расчетных показателей (189 750 тенге в 2023 году). С начала года минимальный размер базовой пенсии составил 24 341 тенге.