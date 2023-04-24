Более 400 тысяч детей родились в Казахстане в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 12 месяцев в Казахстане родилось 403,9 тысячи детей (446,4 тысячи – 2021 г), из них 51,5% – мальчики, 48,5% – девочки. 241,4 тысячи детей, или 59,8% из общего числа родившихся, появились на свет в городской местности, остальные 162,4 тысячи детей – 40,2% в сельской. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Общий коэффициент рождаемости в 2022 году составил 20,57 на 1000 человек, в 2021 году он был на уровне 23,50 родившихся на 1000 человек.

Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (28,53 человек на 1000 населения), Туркестанской (27,67) областях и городе Шымкенте (27,13). Самые низкие уровни рождаемости наблюдались в Северо-Казахстанской (10,96 на 1000 населения), Костанайской (12,42) и Восточно-Казахстанской областях (12,96).

В 2022 году средний возраст матери при рождении в сравнении с предыдущими годами увеличился и составил 31,5 лет (2021 – 29,5 лет, 2020г. – 29,3 лет), в городской местности – 31,9 (2021г. – 29,9 лет), а в сельской – 31 лет (2021 г. – 29,1 лет).

В большинстве регионов Казахстана средний возраст матери при рождении превышал республиканский уровень. Самый высокий средний возраст наблюдался у матерей в городах республиканского значения Астана – 32,5 лет, Алматы – 32,3 лет, самый низкий средний возраст матери при рождении был в Туркестанской области – 30,2 лет. При этом средний возраст родивших впервые составил 26,8 лет.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) – число детей, рожденных в среднем одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет), в 2022 году по республике составил 3,05 (2021 год – 3,32), в городской местности – 2,76 (2021 год – 3,08), в сельской – 3,59 (2021 год – 3,75).

Среди регионов страны наиболее высокий уровень СКР зафиксирован в Туркестанской (4,52), Мангистауской (4,15) областях, а наиболее низкий уровень – в Костанайской (1,97) и Северо-Казахстанской (1,87) областях.

Почти четверть родившихся детей были первенцами – 100 тыс., 94,4 тыс. – вторыми по очередности, восьмым ребенком в семье стало 1 тыс. детей.

За рассматриваемый год число появившихся на свет двоен составило 4 063 (2021г. – 4216), троен – 50 (2021г. – 43).