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вчера 21:50
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Более 400 тысяч человек вакцинированы в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане свой первый компонент вакцины получили почти 401 тыс. граждан. Полную иммунизацию прошли более 330 тыс. человек. Среди вакцинированных все чаще встречаются молодые и люди в пожилом возрасте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
«У нас отмечаются очень активные темпы по вакцинации. Многие граждане стали осознавать, что только с помощью вакцины удастся противостоять росту заражения коронавирусом. Большая часть горожан из подлежащего контингента уже провакцинированы. Это у нас отмечалось с начала мая и по текущей день», - отметили в управлении общественного здравоохранения.
Только вакцинация позволит обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Сформировав коллективный иммунитет, город сможет вернуться к докарантинному режиму.
В настоящее время в столице в наличии три вида вакцин: российский «Спутник», казахстанская вакцина QazVac, Vero Cell китайской компании Sinopharm.
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