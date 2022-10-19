Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Более 400 тысяч человек спасено службами ЧС Казахстана за время их работы

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
19 Октября 2022, 14:50
Более 400 тысяч человек спасено службами ЧС Казахстана за время их работы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 1995 года казахстанскими спасателями совершено более 1 млн 545 тыс. выездов на ликвидацию ЧС. Об этом сообщил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За годы работы, с 1995 года по сентябрь 2022 года, службами ЧС совершено более 1 млн 545 тыс. выездов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и пожаров. Благодаря их деятельности, профессионализму и оперативности спасено более 401 тыс. человек, эвакуировано из различных зон ЧС свыше 366 тыс., оказана медицинская помощь более 66 тыс. пострадавшим», – сказал И. Кульшимбаев.

Вице-министр также сообщил, что, с начала текущего года, для ликвидации чрезвычайных происшествий службой пожаротушения, оперативно-спасательными и другими подразделениями МЧС осуществлено свыше 61 тыс. выездов, спасено свыше 9 тыс. человек, эвакуировано около 10 тыс., оказана первая медицинская помощь более, чем 3 тыс. граждан.

По словам И. Кульшимбаева, в текущем году зарегистрировано свыше 9 тыс. чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера. На телефоны экстренных служб «112» поступило 4 901 489 звонков от граждан, на пульт «101» – 1 143 323. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отмечается незначительный, на 0,1 %, рост числа пострадавших от последствий ЧС, при этом, число погибших снизилось на 26,4 %. Размер материального ущерба уменьшился на 40,3 %.

Сегодня, 19 октября в Казахстане отмечают День спасателя.

Указом Президента РК от 19 октября 1995 года №2541 был создан Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Позднее государственный орган претерпел ряд реорганизаций, в настоящее время уполномоченным органом в сфере предотвращения и ликвидации ЧС является Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Как ранее сообщалось, Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских спасателей с профессиональным праздником.

Мы помним всех наших товарищей, кого потеряли при ликвидации ЧС, сказал министр Юрий Ильин, поздравляя спасателей с профессиональным праздников.


Дата   МЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО