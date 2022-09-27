Более 400 тысяч человек получили работу в 2021 году благодаря нацпроекту по поддержке МСБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил о результатах реализации нацпроекта по поддержке предпринимательства на 2021-2025 годы в части трудоустройства населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не достигнут показатель по увеличению доли лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест. По итогам 2021 года доля трудоустроенных составила 40,5 %, при плане 50 %», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, реализация нацпроекта позволила достичь значительного социально-экономического эффекта по итогам 2021 года.

«На постоянные рабочие места трудоустроены порядка 403 тысячи человек. Создано 320 тысяч новых рабочих мест. Активными мерами содействия занятости охвачены 814 тысяч человек», - отметил министр.

Как сообщалось ранее, Алибек Куантыров сообщил о финансировании нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

«Общий объем финансирования мероприятий нацпроекта на 2021 год составил свыше 897 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета выделено порядка 271 млрд тенге. В 2022 году на реализацию национального проекта запланировано порядка 1 562 млрд тенге, из них внебюджетные средства - свыше 1 197 млрд тенге», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.