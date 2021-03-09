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    22:44, 08 Март 2021 | GMT +6

    Более 400 тысяч акмолинцев получили ЭЦП в 2020 году

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области проведено очередное заседание областного Общественного совета, на котором рассмотрены актуальные вопросы в сфере оказания государственных услуг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент Агентства РК по делам государственной службы.

    В своем докладе руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области Берген Беспалинов уделил особое внимание обеспечению качества госуслуг и их доступности для населения путем цифровизации. В 2020 году 94,8 % государственных услуг оказано в электронном виде. 443 тысяча лицам выданы ЭЦП.

    Также Б.Беспалинов проинформировал об итогах контрольных мероприятий. К примеру, департаментом проведено 50 проверок . К дисциплинарной ответственности привлечены 9 должностных лиц. Составлено 14 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 558 735 тенге.

    « Важным направлением при осуществлении государственного контроля за качеством оказания государственных услуг является рассмотрение обращений и восстановление нарушенных прав граждан. В 2020 году департаментом рассмотрено 38 жалоб различного характера «, - отметил Б.Беспалинов.

    На заседании были обсуждены проблемные вопросы оказания госуслуг. По итогам были внесены соответствующие рекомендации.


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