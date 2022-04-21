Более 400 тыс. столичных жителей заняты в сфере МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице наблюдается рост предпринимательской деятельности. Об этом заявил глава регионального совета Палаты предпринимателей города Нур-Султана Булат Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Плану работы Регионального совета на 2021 - 2022 годы основным из задач является рассмотрение системных проблемных вопросов предпринимательства и выработка рекомендаций по их решению. Так, за период с 2021 - 2022 годы Региональным советом рассмотрено 73 вопроса, из них 48 проблемных вопросов бизнеса», - сказал Б. Омаров на отчетной встрече Регионального совета Палаты предпринимателей г. Нур-Султан перед бизнес-сообществом города.

Он также озвучил основные показатели социально-экономического развития по итогам 1 квартала 2022 года города: по состоянию на 1 апреля 2022 года количество действующих субъектов предпринимательской деятельности составляет 168,3 тыс. Для сравнения, в 2019 году эта цифра равнялась 134,4 тыс., в 2020 году – 144,7 тыс., в 2021 году – 163 тыс.

Кроме того, наблюдается положительная динамика занятых в МСБ, это 415 925 человек или 72% в конце 2021 года, рост на 12,4% по отношению к концу 2020 года.