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Более 400 тыс. детей из малообеспеченных семей получат помощь к новому учебному году
16 Августа 2022 11:32

Более 400 тыс. детей из малообеспеченных семей получат помощь к новому учебному году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приняты необходимые меры по обеспечению готовности к новому учебному году. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для подвоза детей приобретается 515 новых автобусов в этом году. Малообеспеченные семьи получат денежные средства в размере не менее 37 тыс. тенге для самостоятельного приобретения школьной одежды, канцтоваров, такая помощь будет оказана более 400 тыс. детей», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его словам, для охвата молодежи профтехобразованием в текущем году госзаказ увеличен до 128 тыс. мест.

«По поручению Главы государства, количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тыс. В целях подготовки инженерно-технических кадров начат прием в трех новых филиалах ведущих зарубежных вузов. В целом, по обеспечению готовности к новому учебному году приняты меры», - заключил Премьер-Министр.

Фото:pfwbs.org


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