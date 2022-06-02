2 Июня 2022 15:36

Более 400 тыс. человек зарегистрировано для участия в референдуме в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области для участия в референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК зарегистрировано более 400 тыс человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырауской области для проведения референдума создано 9 территориальных и 261 участковых комиссий, из которых 11 закрытые - это больницы, воинская часть. Всего в комиссиях работают 1968 человек. В списки для голосования включено более 400 тыс. человек.

«В настоящее время на участках граждане могут ознакомиться со списками внесенных для голосования. Комиссии при необходимости рассматривают заявления об ошибках и неточностях в списках, решают вопросы о внесении в них соответствующих изменений. На период организации проведения референдума организованы онлайн-сервисы, Call-центры, интернет-ресурсы для информирования граждан о включении в список граждан на участке. Для получения оперативной информации, связанной с проведением референдума, организована работа единого Call-центра 109», - сообщили в областной комиссии по проведению референдума.

В день проведения референдума будут работать 37 инватакси в городе Атырау и районных центрах. Планируется привлечение 12 сурдопереводчиков через органы социальной защиты. Люди, работающие вахтовым методом в городе Атырау, Жылыойском, Исатайском, Курмангазинском, Кызылкогинском, Макатском районах, смогут проголосовать на ближайших избирательных участках.