Более 400 субъектов МСБ стали обладателями государственных грантов в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 68 субъектов малого бизнеса в Нур-Султане стали обладателями государственных грантов для развития бизнеса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В конкурсе по предоставлению государственного безвозмездного гранта в рамках государственной программы поддержки бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025» могут участвовать субъекты малого бизнеса, которые зарегистрированы и планируют реализовать бизнес в городе Нур-Султан. Данный конкур проходит ежегодно.

«В этом году обладателями государственного гранта стали 68 предпринимателей. Всего с момента реализации поддержано около 400 субъектов малого бизнеса. О периоде и необходимых документах для подачи заявок информация размещается на сайте акимата города Нур-Султан», - рассказала главный специалист управления по инвестициям и развитию предпринимательства г. Нур-Султан Айжан Нурматова.

Поддержка государства оказалась как никогда кстати для предпринимателей, оказавшихся в тяжелой ситуации из-з пандемии. Также для многих бизнесменов гранты позволили умножить собственное производство.

«Я занимаюсь производством декоративных кирпичей, фасадных плиток и строительных блоков из полистирола бетона. Начал из декоративных кирпичей с друзьями. Начали у них на балконе, потом появились заказы, и мы решили арендовать небольшое помещение. Потом нам этого помещения не хватило, потому что пошли заказы на фасадные плитки. Далее узнал, что «Даму» с акиматом делают программу по развитию малого и среднего бизнеса, где разыгрывали гранты в размере 5 миллионов. Я выиграл 5 миллионов тенге, потратил на оборудование и производство фасадных кирпичей и строительных блоков», - сказал производитель декоративных кирпичей Алихан Аманкулов.







