Более 400 стихийных свалок выявил космический мониторинг в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжается работа по санитарной очистке и ликвидации стихийных свалок. Всего в регионе при помощи космического мониторинга в этом году выявлено 402 участка несанкционированного складирования мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Космические снимки дистанционного зондирования земли и мест размещения несанкционированных свалок производятся с 2018 года. Согласно данным АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» по Карагандинской области, в регионе за первые шесть месяцев 2021 года установлены 402 несанкционированные свалки. Большая часть из них находится в Караганде, Бухар-Жырауском, Осакаровском и Каркаралинском районах. Местными исполнительными органами уже ликвидировано более 86 мест несанкционированного размещения отходов.

Также в этом году на горячую линию министерства экологии поступило 23 жалобы на стихийные свалки. Из них 17 ликвидированы, шесть ещё в работе.

«В Карагандинской области проводится месячник по очистке стихийных свалок. В рамках работ по выявлению и ликвидации мест размещения несанкционированных свалок 13 июля мы провели выезд. Фактов вывоза отходов в неустановленные места не зафиксировано. Выезд был с участием представителей местной полицейской службы. В дальнейшем работа в этом направлении будет продолжена», – отметили в департаменте экологии Карагандинской области.