Более 400 случаев кори было зафиксировано в Жамбылской области с начала года

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На территории Жамбылской области за девять месяцев этого года отмечается в целом снижение уровня инфекционных заболеваний, в том числе кори, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области.

Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области Берик Жаркынбеков рассказал о показателях заболеваемости корью и профилактических мерах по предупреждению этого тяжелого инфекционного заболевания.

«За 9 месяцев 2019 года в области зарегистрирован 431 случай кори, показатель заболеваемости при этом составляет 37,8 на 100 тысяч населения. Заболеваемость отмечена во всех районах области. В нашу область случаи кори были завезены из других государств - Узбекистана, Кыргызстана, Соединенных Штатов Америки. Зафиксированы также случаи завоза из других регионов Казахстана – городов Алматы, Нур-Султан, из Туркестанской области. Всего отмечено 45 завозных случаев кори, с дальнейшим распространением по регионам области среди непривитого населения», - пояснил Берик Жаркынбеков.

По словам руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области, в этом году в жамбылском регионе регистрация кори началась с января этого года. Еженедельно регистрировалось в среднем шесть случаев заболеваний корью. Пик заболеваемости пришелся на апрель месяц, когда регистрировалось до 44-х случаев за одну неделю.

«Для профилактики и предотвращения роста заболеваемости корью приняты определенные меры, - продолжил Берик Жаркынбеков. – Вакцинация проводилась в плановом порядке – 16 328 детей одного года и 11 799 детей шести лет. А также вакцинацию проводили и во внеплановом порядке в виде дополнительной иммунизации. Это вакцинация детей в возрасте девяти - десяти месяцев, вакцинация взрослых в возрасте 20 - 29 лет, а также контактных лиц в очагах заболеваемости и медицинских работников».

Как отметил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области, всего в регионе привито более 166 тысяч граждан.

«В результате всех этих мер достигнута стабилизация эпидемиологической ситуации и снижение уровня данной инфекции до единичных случаев, наблюдается отсутствие кори с конца июля», - подчеркнул спикер.