Более 400 развлекательных заведений Жамбылской области проверили на соблюдение режима ЧП

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники департамента полиции Жамбылской области проверяют развлекательные заведения региона на предмет соблюдения режима чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, личный состав департамента переведен на особый режим несения службы, принимаются все меры по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан.

«В ходе вечерне-ночных рейдов наши сотрудники посетили 413 заведений области, - рассказал заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области полковник Темирбек Оразымбетов. - Из них выявлено 176 развлекательных объектов, которые продолжили свою работу, несмотря на введенный режим чрезвычайного положения. С администрацией данных заведений проведена разъяснительная работа, в ходе которой руководители ознакомлены со ст. 476 КоАП РК (Нарушение режима чрезвычайного положения)».

Отмечается, что сотрудники полиции составили административный протокол в отношении администрации одного из кафе-баров областного центра, в котором после 22.00 присутствовали более 50 человек.

В связи с введением в республике Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым режима чрезвычайного положения по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции и по поручению министра МВД РК Ерлана Тургумбаева принят ряд мер и временных ограничений в местах массового скопления людей, пояснили в ведомстве.

В режим работы крупных торговых объектов вводятся ограничения по времени их функционирования - с 10.00 до 18.00, а для непродуктовых рынков - с 11.00 до 17.00. Количество посетителей в кафе и ресторанах не должно превышать 50 человек, прием клиентов может продолжаться до 22.00. За невыполнение данных ограничений предусматривается наказание по ст. 476 КоАП РК (Нарушение режима чрезвычайного положения) в виде штрафа в 10 МРП либо ареста на 15 суток.

За неповиновение законным требованиям представителей власти нарушителям грозит наказание по ст. 379 УК РК в виде штрафа в размере 2000 МРП или двух лет лишения свободы.

«Департамент полиции Жамбылской области просит с пониманием отнестись к действиям правоохранительных органов и неизбежным ограничениям, связанным с необходимостью обеспечения порядка и безопасности граждан в условиях чрезвычайного положения. Главной целью всех этих мер, проводимых в усиленном режиме, является обеспечение надлежащей охраны общественного порядка и безопасности граждан», - заверили в правоохранительном ведомстве.