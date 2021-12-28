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Более 400 пропавших без вести разыскали в СКО

28 Декабря 2021 19:14
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Более 400 пропавших без вести разыскали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В полиции Северо-Казахстанской области с начала года приняли 419 обращений о без вести пропавших жителях региона. Из них найдены 417, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, в течение дежурных суток стражи порядка разыскали 264 жителя региона. Более чем в половине случаев помогали волонтёры, которые размещали ориентировки в социальных сетях, участвовали в поисковых мероприятиях.

Несколько дней назад полицейские нашли пропавшую женщину буквально в течение трех часов после размещения ориентировки. В поисковых мероприятиях участвовали сотрудники криминальной полиции, патрульные полицейские, участковые инспекторы. Выяснилось, что женщина проводила время со знакомой, забыв предупредить близких о своих планах.

«Это нередкий сценарий: люди не сообщают родным о своём местонахождении, иногда в силу объективных обстоятельств, иногда — вследствие личных причин. Во многих случаях безвестное исчезновение связано со склонностью к злоупотреблению спиртным. Каждый факт тщательно отрабатывается сотрудниками полиции», — сказал начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.

Полицейские убедительно просят жителей области проявлять внимание к чувствам близких и информировать их о своём местонахождении.

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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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