25 Июля 2022 10:01

Более 400 призывников присягнули на верность Отчизне в Акмолинcкой области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На площади «Тәуелсіздік» города Кокшетау состоялось торжественное принятие воинской присяги военнослужащими молодого призыва воинской части 5510 Национальной гвардии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Орталык» Национальной гвардии РК.

На мероприятии присутствовали исполняющий обязанности акима Акмолинской области Малгаждар Таткеев, командование и ветераны воинской части, а также родители самих солдат. Открыл торжество командир воинской части полковник Азамат Смагулов.

«Для каждого из вас, стоящих в строю, сегодня ответственный день, вы принимаете воинскую присягу и становитесь защитником страны. Ритуал присяги для мужчины лишь один раз и на всю жизнь. Я уверен, что каждый из вас будет достойно нести звание воина», - выразил уверенность А. Смагулов.

Всего на верность Отечеству присягнули более 400 солдат, призванных из Актобе, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской и Жамбылской областей.

«Мы сегодня стали защитниками Родины, и хотелось бы сказать от каждого стоящего в строю, что мы будем достойны своей присяги и верны», - поделился призывник Рамазан Балкыбай.

«Воинский патриотизм – незыблем для каждого. Уважаемые призывники, я желаю каждому из Вас быть верным своей присяге», - добавил М. Таткеев.

Мероприятие завершилось торжественным маршем.