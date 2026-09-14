Более 400 прыжков: в Алматинской области выбрали лучших парашютистов Казахстана

В Алматинской области завершился 32-й чемпионат Казахстана и Вооруженных сил по классическому парашютному спорту, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны Казахстана.

Соревнования, объединившие сильнейших военнослужащих и спортсменов-парашютистов страны, прошли на учебно-тренировочном аэродроме «Байсерке». В них приняли участие 15 мужских команд и 45 спортсменов, в том числе 39 мужчин, 6 женщин и 2 юниора.

Программа соревнований включала прыжки на точность приземления с высоты 900–1200 м, индивидуальные и групповые акробатические прыжки с высоты 2200–2500 м и 2500–3000 м соответственно.

Фото: Министерство обороны РК

Всего на чемпионате было выполнено более 400 парашютных прыжков. Особое внимание уделялось объективности и точности оценки результатов. Для их фиксации применялась электронная система, а при выполнении прыжков индивидуальной акробатики использовались специальные оптические приборы.

— Программа соревнований выполнена полностью. Срывов прыжков по авиационному и другим видам обеспечения не допущено. Все этапы чемпионата прошли в штатном режиме, — отметил руководитель соревнований подполковник Азамат Абдраймов.

Фото: Министерство обороны РК

По итогам чемпионата в отдельных дисциплинах победителями стали военнослужащие Центра парашютной подготовки Вооруженных сил РК — Денис Исламов, Мирас Сейтжапаров и Жаксылык Ерназар.

Участники выполнили нормативы на спортивные разряды — от третьего до первого, а также кандидата в мастера спорта по индивидуальной точности приземления.

На основе результатов соревнований будут сформированы сборные команды Республики Казахстан и Вооруженных сил по парашютному спорту, которые представят страну на международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что в Казахстане началась активная фаза учения ОДКБ.