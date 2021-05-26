Более 400 приграничных сел РК смогут слушать отечественные радиоканалы - МИОР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца года в приграничных регионах будут установлены 107 радиопередатчиков и станет доступно вещание Qazaq radiosy и радио «Шалқар». Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До конца 2021 года в приграничных регионах будут установлены 107 радиопередатчиков, что обеспечит вещание Qazaq radiosy и радио «Шалқар». В результате более 400 сел приграничных территорий Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, где проживает более 630 тысяч человек, получат возможность слушать передачи отечественных радиоканалов», - сказала на отчетной встрече с населением министр информации и общественного развития Аида Балаева.

По словам главы ведомства, в результате реализации Дорожной карты к 2025 году будет охвачено радиовещанием до 95% населения приграничных регионов.

«В свою очередь, в свете актуальных поручений Президента страны по идеологическому наполнению информационного контента, активные меры предпринимаются и отечественными телеканалами. В частности, в текущем году началась работа по производству сериальной продукции исторической направленности, что позволит увеличить долю данной тематики на 30%», - добавила Аида Балаева.

Ранее министр информации и общественного развития РК дала оценку работе СМИ в освещении темы пандемии.