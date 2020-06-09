Более 400 преступлений, связанных с насилием над детьми, совершили в РК с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ежегодно совершается около 2 тысяч преступлений против детей. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое беспокойство вызывают преступления в отношении детей, ежегодно совершается около 2 тысяч таких преступлений, это истязания, побои, вымогательства, оставление в опасности. Треть из них связана с посягательствами на половую неприкосновенность», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Министр отметил, что случай с изнасилованием школьницы в туалете в одной из школ Тараза вскрыл множество проблем в учебных заведениях.

«Сейчас нами совместно с Министерством образования и местными исполнительными органами все школы оснащаются системой видеонаблюдения, заключаются договоры с частными службами охраны. С начала года ужесточено наказание за сексуальное насилие, педофилию, преступления против детей. Некоторые статьи теперь предусматривают до 20 лет заключения или пожизненное лишение свободы», - пояснил Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД добавил, что более 70 % таких преступлений совершаются людьми из близкого окружения - отцами, отчимами, сожителями матери, соседями, близкими родственниками, знакомыми. Иногда такие преступления длятся годами, жертвы, их родственники умалчивают и предпочитают молчать.

«Только с начала года в отношении несовершеннолетних было совершено 879 преступлений, из них 402 связаны с сексуальным насилием» - сообщил Ерлан Тургумбаев.