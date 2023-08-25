Более 400 педагогов области приняли участие в августовском совещании

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году республиканское августовское совещание под лозунгом «Әділетті Қазақстан: адал ұрпақ, сапалы білім, табысты ұлт» для работников образования прошло в новом формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс–службу акимата области.



Пленарное заседание в онлайн режиме с участием заместителя Премьер-министра РК Тамарой Дуйсеновой открыл Министр просвещения РК Гани Бейсембаев. В работе сессии приняли участие более 12 тысячи работников системы образования страны.

В регионах работа августовского совещания проведена по тематическим направлениям. В Акмолинской области было посвящено развитию летнего отдыха.

В Кокшетау мероприятие началось с торжественного вручения ключей от машин районным кабинетам психолого-педагогической коррекции и посещением выставки по тематике летнего отдыха и оздоровления детей.

Во дворце «Болашақ сарайы» для делегации и приглашенных гостей проведена конференция «Жарқын жаз: бақытты балалық шақтың бастауы», модератором выступил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Во вступительной речи глава региона поздравил педагогов с началом нового учебного года и отметил, что традиционный форум педагогической общественности области станет стартом для новых достижений и даст возможность представителям разных уровней системы образования организовать интересный и важный диалог, направленный на решение различных вопросов.

В докладе заместитель председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Дулат Жекебаев отметил, что будут внесены изменения в правовую базу по организации летнего отдыха детей.

В пленарной части конференции выступили представители министерств здравоохранения, чрезвычайной ситуации, ОФ «Қазақстан халқына», бюро ЮНЕСКО, РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», детского центра «Арман–Дала» Алматинской области и НИШ.

Кроме того, в Кокшетауском университете им. Ш.Уалиханова по республиканской программе по летнему отдыху и оздоровлению работали три секции, где педагоги-практики, эксперты, специалисты в области образования и психологии Казахстана обсудили подготовку профессиональных кадров, роль оздоровительных центров и идеи для занятости детей в летний период.