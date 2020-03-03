Более 400 паводкоопасных участков республиканских дорог взято на особый контроль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для своевременного предупреждения и устранения паводковых угроз МИИР РК ведутся работы по подготовке автомобильных дорог к паводковому периоду. На контроле Комитета автомобильных дорог находятся 464 опасных участка, 66 мостов и 852 водопропускные трубы, передает МИА «Казинформ».

Дорожными службами организовано круглосуточное дежурство и проводится ежедневное патрулирование паводкоопасных участков и дорожных сооружений. На сегодня заготовлены дорожные и инертные материалы, в том числе 644 тонн горюче-смазочных материалов, 8,1 тысячи м3 песка, 6,8 тысячи м3 камня, 17,2 тысячи м3 щебня, 45,5 тысяч мешков, а также 25 единиц железобетонных труб. Общая готовность к паводку составляет более 90%. Кроме того, начата работа по очистке от снега отверстий водопропускных труб и русел подмостовых зон. На опасных участках закреплено 883 единицы дорожно-эксплуатационной техники.

Напомним, в прошлый паводковый период было зарегистрировано 38 переливов талых вод через проезжую часть автодорог республиканского значения. Больше всего случаев произошло в Карагандинской области - 26 переливов.

В Акмолинской области зарегистрировано 7 фактов, в Восточно-Казахстанской и Павлодарской - по 2 случая и в Северо-Казахстанской области произошел один перелив. В результате переливов произошли незначительные разрушения обочин и искусственных сооружений на общую сумму 90,3 млн тенге. Все факты были своевременно устранены дорожными службами.