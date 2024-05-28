Более 400 окаменевших отпечатков динозавров нашли в Китае

В провинции Юньнань на юго-западе Китая недавно было найдено более 400 окаменевших отпечатков следов динозавров, обитавших во времена раннего мелового периода. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Находки были сделаны исследователями на горе у одной из деревень поселка Кунлуншань города Луфэн Чусюн-Ийского автономного округа этой провинции.

— Пласты горных пород, где сохранились следы динозавров, датируются примерно 120 млн лет, — сообщил глава местного центра охраны и исследования ископаемых динозавров Ван Тао.

По его словам, указанные отпечатки можно поделить на три группы. Первая принадлежат к диплодокам или другим представителям завроподов, вторая — к тираннозаврам и другим видам тероподов. Третья группа отпечатков с заметными углублениями на переднем конце была оставлена стегозаврами или анкилозаврами.

— Судя по всему, этот район в далеком прошлом был расположен у озера в окружении обильной растительности, — пояснил исследователь.

Город Луфэн славится как «родина динозавров». С 1938 года на его территории было обнаружено в общей сложности 120 окаменелых динозавров. Тем не менее, такое большое количество отпечатков следов динозавров, обитавших в меловый период, найдены здесь впервые.