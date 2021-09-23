Более 400 обследований столичных дорог провели полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О результатах обследования столичных дорог сообщил руководитель Управления административной полиции Департамента полиции Нур-Султана Елжан Чупеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками административной полиции ведется контроль за содержанием автодорог. Проведено более 443 обследований, по результатам которых выдано более 779 предписаний на устранение недостатков. Привлечено к административной ответственности 124 должностных и юридических лиц, в том числе трое должностных лиц государственных органов. 46 должностных лиц привлечено по 630 статье административного кодекса за повреждение дорожного полотна, 71 должностное лицо привлечено по статье 631 за невыполнение требований по производству работ на дороге и содержанию дорог», - сказал Елжан Чупеков на брифинге в ДП.

По его словам, сотрудниками Департамента посредством интернета активно изучается зарубежный опыт в сфере организации дорожного движения.

«Изучив московский опыт, акиматом столицы принято решение о создании единого Центра организации дорожного движения столицы на базе компании «СTS», с функциями комплексного контроля и координации основных сил жизнеобеспечения города», - отметил спикер.

«На сегодня перед Департаментом столицы стоят задачи по обеспечению безопасности и пропускной способности на дорогах. При этом мы сталкиваемся с определенными проблемами. За последние годы произошел прирост зарегистрированного транспорта, также ежегодно прибывает автотранспорт из стран ЕАЭС. Столица растет, население тоже, только с начала года введены в эксплуатацию более 18 жилых комплексов, при этом строительство дорог значительно запаздывает», - заключил Е. Чупеков.

Ранее руководитель Управления административной полиции Департамента полиции Нур-Султана Елжан Чупеков рассказал механизм изучения аварийности дорог.