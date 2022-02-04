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Более 400 образовательных программ получили экспертные заключения от МОН РК

4 Февраля 2022 13:41
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Более 400 образовательных программ получили экспертные заключения от МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О деятельности Экспертного совета по проведению экспертизы образовательных программ при Министерстве образования и науки РК рассказал министр Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 2021 года в соответствии с правилами разработки, согласования и утверждения образовательных программ курсов повышения квалификации педагогов (приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 4 мая 2020 года 175) программы курсов повышения квалификации согласовываются с министерством. Для этого при министерстве создан Экспертный совет для проведения экспертизы образовательных программ, курсов повышения квалификации педагогов на 2020-2023 годы, реализуемых за счет средств республиканского и местных бюджетов», - написал Асхат Аймагамбетов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, на сегодняшний день выданы экспертные заключения по более 400 образовательным программам, представленным государственными и частными организациями. Разработан перечень образовательных программ курсов повышения квалификации, размещенный на сайте Комитета дошкольного и среднего образования Министерства.

«Согласно Стандарту, перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги не включает наличие документов, подтверждающих достижения обучающихся/воспитанников. Данные документы рассматриваются аттестационной комиссией на официальных сайтах региональных управлений образования и на сайте Республиканского научно-практического центра «Дарын» в соответствии с перечнем республиканских и международных олимпиад, конкурсов и соревнований, утвержденных приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 7 декабря 2011 года 514 (с изменениями от 25 мая 2021 года 232) (далее – перечень)», - отметил министр.

«В настоящее время действующий перечень расширен до 175 мероприятий. Утвержденный перечень олимпиад проводится на бесплатной основе», - добавил глава МОН.

Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов озвучил механизм прохождения аттестации педагогов.


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#Образование   #МОН   #Асхат Аймагамбетов  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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